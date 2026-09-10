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PASAPALABRA
"No os enfadéis conmigo": el inexplicable olvido de Alberto Chicote que da la victoria a Antonia San Juan
El chef reconoce desde el primer fragmento Vivir así es morir de amor, pero una inoportuna amnesia permite a la actriz conseguir el pleno en La Pista.
Todo parecía preparado para que Chicote acertara la canción de Camilo Sesto. Incluso una señora del público reaccionó al escucharla, pero el cocinero se despistó y el título desapareció por completo de su memoria.
Antonia San Juan, sorprendida ante aquella oportunidad inesperada, terminó cantando el tema y llevándose los cinco segundos en Pasapalabra. La derrota resultó aún más dolorosa para Alberto porque Vivir así es morir de amor guarda una anécdota personal.
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