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La anécdota de Alberto Chicote con la canción ‘Vivir así es morir de amor’: ¡y aún así pierde en La Pista!

La anécdota de Alberto Chicote con la canción ‘Vivir así es morir de amor’: ¡y aún así pierde en La Pista!

PASAPALABRA

"No os enfadéis conmigo": el inexplicable olvido de Alberto Chicote que da la victoria a Antonia San Juan

El chef reconoce desde el primer fragmento Vivir así es morir de amor, pero una inoportuna amnesia permite a la actriz conseguir el pleno en La Pista.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Todo parecía preparado para que Chicote acertara la canción de Camilo Sesto. Incluso una señora del público reaccionó al escucharla, pero el cocinero se despistó y el título desapareció por completo de su memoria.

Antonia San Juan, sorprendida ante aquella oportunidad inesperada, terminó cantando el tema y llevándose los cinco segundos en Pasapalabra. La derrota resultó aún más dolorosa para Alberto porque Vivir así es morir de amor guarda una anécdota personal.

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