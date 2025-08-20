Miquel Fernández se frustra en La Pista y amenaza con romper el pulsador

La tensión se apoderó de La Pista de Pasapalabra con Miquel Fernández y Eduardo Rosa frente a frente. Ambos reconocieron rápidamente la canción, pero Eduardo fue más rápido en el pulsador y acertó con Bulería, de David Bisbal.

El integrante del equipo naranja celebró con un baile su victoria, mientras que Miquel mostró su frustración en tono de humor. Entre risas, llegó a decir que “esto no funciona” y amagó con romper el pulsador.