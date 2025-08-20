Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Antonia, con 92 años, rompe las barreras de edad con su pasión por conducir
Con 92 años, Antonia mantiene intacta su pasión por conducir y lo hace cada día. Su historia plantea la pregunta sobre si realmente existe una edad límite al volante.
¿Es peligroso coger el coche todos los días a partir de cierta edad? En Y ahora Sonsoles, conocemos la historia de Antonia que a sus 92 años sigue cogiendo el coche para ir a visitar a su nieta al trabajo.
Antonia a abierto el debate e Y ahora Sonsoles sobre si debe haber límites en la edad para ponerse al volante, pero la invitada ha asegurado que la seguridad y la pasión pueden ir de la mano, “si tengo capacidad para conducir, porque no voy a coger el coche”, ha confesado la invitada.