Madres enfrentadas en Y ahora Sonsoles por dejar que su hija duerma con el novio

La discrepancia entre dos madres en Y ahora Sonsoles desató un acalorado debate. Mientras Emma consideraba natural que su hija adolescente durmiera con su novio, Maria José opinaba que era demasiado pronto para dar ese paso.

La conversación evidenció el contraste entre visiones más liberales y conservadoras en la educación familiar. La presentadora moderó el intercambio, donde también participaron colaboradores que aportaron sus puntos de vista.