Un panel sobre un casoplón enciende las risas y el debate en plató

La ruleta de la suerte sorprendió con un panel que incluía la palabra casoplón y que rápidamente generó comentarios entre los jugadores. Las reacciones mezclaron humor y sorpresa, desatando sonrisas en el público.

Entre bromas, los concursantes compartieron opiniones distintas sobre las preferencias de cada uno si prefieren viajar o un casoplón, abriendo un pequeño debate divertido.