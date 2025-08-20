Antena 3 LogoAntena3
¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

La Ruleta de la Suerte

Un panel sobre un casoplón enciende las risas y el debate en plató

Una frase inesperada en el panel del concurso provocó comentarios divertidos y una pequeña discusión entre los concursantes, que compartieron distintas opiniones entre bromas y complicidad.

Arancha Mela
La ruleta de la suerte sorprendió con un panel que incluía la palabra casoplón y que rápidamente generó comentarios entre los jugadores. Las reacciones mezclaron humor y sorpresa, desatando sonrisas en el público.

Entre bromas, los concursantes compartieron opiniones distintas sobre las preferencias de cada uno si prefieren viajar o un casoplón, abriendo un pequeño debate divertido.

