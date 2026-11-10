Miguel Lago desmiente su supuesto romance con Isabel Díaz Ayuso y aclara qué relación mantienen: "No puedo decir que sea amiga mía"

Los rumores sobre la vida sentimental de Isabel Díaz Ayuso han llegado a Y ahora Sonsoles. Después de conocerse su separación de Alberto González Amador, una fotografía junto a Miguel Lago ha despertado especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

El colaborador ha negado tajantemente mantener una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha aclarado que ni siquiera puede considerarla amiga. Además, ha criticado que se le atribuyan continuamente nuevas parejas, lamentando el trato que recibe la política.