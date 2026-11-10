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Y AHORA SONSOLES
Miguel Lago desmiente su supuesto romance con Isabel Díaz Ayuso y aclara qué relación mantienen: "No puedo decir que sea amiga mía"
El humorista ha salido al paso de las especulaciones sobre una posible relación sentimental con la presidenta madrileña tras su ruptura con Alberto González Amador.
Los rumores sobre la vida sentimental de Isabel Díaz Ayuso han llegado a Y ahora Sonsoles. Después de conocerse su separación de Alberto González Amador, una fotografía junto a Miguel Lago ha despertado especulaciones sobre un posible romance entre ambos.
El colaborador ha negado tajantemente mantener una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha aclarado que ni siquiera puede considerarla amiga. Además, ha criticado que se le atribuyan continuamente nuevas parejas, lamentando el trato que recibe la política.