Miguel Bosé disfruta del verano con sus cuatro hijos antes de iniciar una nueva etapa en Andorra

Miguel Bosé ha reaparecido en el aeropuerto de Mallorca acompañado por sus hijos para disfrutar de unos días de descanso en la isla. La familia se aloja en una vivienda donde el artista busca la máxima privacidad.

Esta escapada llega poco después de su mudanza definitiva a Andorra, donde comenzará una nueva etapa. Según se explicó en el programa, el cantante está pasando las vacaciones junto a sus cuatro hijos antes de establecerse en el principado.

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