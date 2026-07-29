La madre de una de las menores implicadas en la agresión de Moguer rompe su silencio

Entre lágrimas, la madre asegura que nunca educó a su hija para actuar de esa manera y explica que la menor actuó sin su conocimiento. También afirma que la castigó desde que tuvo conocimiento de los hechos.

Además, relata que pidió disculpas a la madre de la víctima y denuncia que su familia está sufriendo amenazas y acoso desde que las imágenes de la agresión comenzaron a difundirse en redes sociales.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas