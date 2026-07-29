Cihan se derrumba ante Alya con una promesa que cambia su relación

A solas con Alya, Cihan reconoce que la presión por todo lo que está viviendo le impide seguir cargando en silencio con sus preocupaciones. Por primera vez, admite que necesita apoyarse en alguien.

Durante la conversación, le pide a Alya una promesa muy especial: que sea ella quien lo ayude a levantarse si algún día cae. Con esa confesión, deja claro que es la persona en la que más confía En tierra lejana.

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