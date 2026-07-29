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LA RULETA DE LA SUERTE
Pedro roza el bote en La ruleta de la suerte tras un final de máxima tensión
La emoción se apoderó de La ruleta de la suerte cuando Pedro luchó hasta el último instante por alcanzar el bote, pero una tirada decisiva cambió por completo el desenlace del panel.
Con el apoyo del público y los ánimos de Jorge Fernández, Pedro fue sumando dinero y letras hasta quedarse a un paso de optar al bote. Sin embargo, la fortuna no le acompañó en el momento clave.
Aunque disponía del comodín y apuró todas sus opciones, el concursante terminó resolviendo el panel por 387 euros después de que su última tirada se detuviera en la mitad en La ruleta de la suerte.
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