Pedro roza el bote en La ruleta de la suerte tras un final de máxima tensión

Con el apoyo del público y los ánimos de Jorge Fernández, Pedro fue sumando dinero y letras hasta quedarse a un paso de optar al bote. Sin embargo, la fortuna no le acompañó en el momento clave.

Aunque disponía del comodín y apuró todas sus opciones, el concursante terminó resolviendo el panel por 387 euros después de que su última tirada se detuviera en la mitad en La ruleta de la suerte.

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