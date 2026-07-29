El encuentro con Bianca y descubrir su conexión con Fina despierta todos los temores en Marta

Marta conoce por fin a Bianca, la expareja de Fina, y el ambiente se vuelve incómodo desde el primer momento. La naturalidad con la que ambas se relacionan hace que la hija de Damián se sienta cada vez más pequeña.

Más tarde, Fina intenta tranquilizar a Marta y le asegura que solo la quiere a ella y que Bianca no representa ninguna amenaza para su relación. Sin embargo, las dudas continúan presentes en Sueños de libertad.

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