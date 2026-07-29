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EN TIERRA LEJANA
Alya da el paso definitivo y admite por primera vez lo que siente por Cihan En tierra lejana
En tierra lejana, las emociones terminan desbordando a Alya que deja de esconder sus sentimientos y reconoce por primera vez que se ha enamorado de Cihan.
Después de todo lo vivido junto a Cihan, Alya comprende que ya no puede seguir negando lo que siente. La joven se sincera por primera vez y admite que está enamorada de él.
Este esperado momento marca un punto de inflexión en su historia y confirma la evolución de una relación que ha ido fortaleciéndose capítulo a capítulo hasta convertirse en uno de los grandes ejes de En tierra lejana.
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