PASAPALABRA
Michelle Calvó arrasa en La Pista mientras Roberto Leal desata las risas imitando a Locomía
La actriz cerró su paso por Pasapalabra con pleno de victorias gracias a una rápida reacción musical y a un divertido momento protagonizado por Roberto Leal.
Michelle Calvó volvió a demostrar su dominio en La Pista en Pasapalabra al reconocer rápidamente el tema Loco mía, uno de los grandes éxitos de Locomía. La actriz celebró el acierto recreando el famoso movimiento de abanicos del grupo.
Roberto Leal también se animó a imitar la coreografía, aunque terminó bromeando con el resultado de su actuación. El presentador aseguró entre risas que cualquiera intentando copiar a Locomía acaba pareciéndose a Leonardo Dantés.
