Lolita Flores desvela los objetos más inesperados con los que le gustaría ser enterrada

Durante su visita a El Hormiguero, Lolita Flores habló con total naturalidad sobre cómo imagina su despedida y los objetos personales que le gustaría tener en su entierro. Entre ellos mencionó un teléfono móvil y un martillo.

La cantante explicó que esos elementos forman parte de su vida cotidiana y provocó las risas del público con sus ocurrencias. La confesión se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

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