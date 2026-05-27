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EL HORMIGUERO
Lolita Flores desvela los objetos más inesperados con los que le gustaría ser enterrada
La artista sorprendió en El Hormiguero al confesar qué pertenencias querría llevarse consigo el día de su muerte, entre ellas un móvil y hasta un martillo.
Durante su visita a El Hormiguero, Lolita Flores habló con total naturalidad sobre cómo imagina su despedida y los objetos personales que le gustaría tener en su entierro. Entre ellos mencionó un teléfono móvil y un martillo.
La cantante explicó que esos elementos forman parte de su vida cotidiana y provocó las risas del público con sus ocurrencias. La confesión se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.
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