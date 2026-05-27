Lolita Flores y Esperansa Grasia sorprenden con un divertido reencuentro en El Hormiguero

Esperansa Grasia volvió a coincidir con Lolita Flores en El Hormiguero y ambas demostraron la complicidad que mantienen desde su primer encuentro tras Tu cara me suena. Durante la charla, compartieron algunos trucos cotidianos y varias anécdotas entre risas.

Uno de los momentos más sorprendentes llegó tras la explosión de una botella de cava por un truco de de Esperansa Grasia. El público reaccionó entre aplausos al espontáneo momento vivido en directo.

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