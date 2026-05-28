David resuelve La Pista en el último instante gracias a una clave decisiva de Roberto Leal

La Pista volvió a dejar un duelo muy igualado entre David y Javier en Pasapalabra. Ambos intentaron descubrir uno de los clásicos más conocidos de Peret tras varias pistas y referencias lanzadas por Roberto Leal.

David ya sospechaba desde el primer fragmento quién era el artista, pero no terminó de concretar la canción hasta escuchar el título alternativo sugerido por el presentador. Su rapidez con el pulsador le permitió cerrar la victoria con Borriquito.

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