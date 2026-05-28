Javier aprieta a David en un Rosco de máxima tensión decidido en la última jugada

La emoción marcó el enfrentamiento entre Javier y David en El Rosco de Pasapalabra. Ambos protagonizaron una prueba muy ajustada que fue cambiando de dominador hasta llegar igualados a los compases finales.

Javier decidió plantarse con 22 aciertos tras una larga reflexión, obligando a David a arriesgar para evitar la derrota. El concursante barcelonés afrontó así una última jugada decisiva después de firmar una espectacular remontada durante la prueba.

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