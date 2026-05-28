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Todo depende de David en El Rosco: presión para alcanzar los 22 aciertos de Javier

PASAPALABRA

Javier aprieta a David en un Rosco de máxima tensión decidido en la última jugada

El duelo entre los dos concursantes volvió a resolverse con igualdad absoluta después de que Javier alcanzara los 22 aciertos y dejara toda la presión sobre David.

Alberto Mendo
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La emoción marcó el enfrentamiento entre Javier y David en El Rosco de Pasapalabra. Ambos protagonizaron una prueba muy ajustada que fue cambiando de dominador hasta llegar igualados a los compases finales.

Javier decidió plantarse con 22 aciertos tras una larga reflexión, obligando a David a arriesgar para evitar la derrota. El concursante barcelonés afrontó así una última jugada decisiva después de firmar una espectacular remontada durante la prueba.

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