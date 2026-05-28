Javier sorprende en Pasapalabra al desvelar cómo el concurso afecta ya a sus noches

La conversación sobre los horarios nocturnos de Bruno Cardeñosa terminó derivando en una inesperada confesión de Javier en Pasapalabra. El concursante admitió que trasnocha habitualmente por culpa del estudio para preparar las pruebas del programa.

Roberto Leal se mostró sorprendido cuando Javier explicó que incluso puede despertarse de madrugada pensando en palabras del Rosco. El madrileño aseguró que, cuando eso ocurre, ya no consigue volver a dormirse.

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