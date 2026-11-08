Publicidad
LA MESA
Norma Duval se aguanta las lágrimas al recordar la lección de fuerza con la que su hermana se despidió de sus hijos
La popular vedette comparte en el plató los instantes más difíciles del final de su ser querido, marcado por la protección incondicional hacia los suyos.
El plató de La Mesa vivió uno de sus momentos más íntimos y sobrecogedores de la mano de Norma Duval. Con la emoción a flor de piel, la artista abrió su corazón para rememorar los trágicos instantes hospitalarios en los que su hermana afrontó sus últimas horas de vida y tomó la difícil decisión de ser sedada.
Visiblemente conmovida, la vedette relató cómo su hermana logró contener las lágrimas durante su despedida familiar con el único propósito de blindar anímicamente a sus hijos. “No he llorado, porque quiero que se queden con la imagen de una madre fuerte”, confesó la artista rememorando aquellas palabras, un conmovedor ejemplo de entereza y amor materno que dejó completamente tocados tanto a los colaboradores como a la audiencia del espacio de Antena 3.