Melendi sufre en su duelo más flamenco y confiesa su bloqueo absoluto ante el talento de José Torres y Ana Muñoz

La emoción y el duende se adueñaron por completo del plató de La Voz durante una de las entregas más vibrantes de las Batallas. El equipo de Melendi vivió su momento más difícil y pasional con el enfrentamiento entre José Torres y Ana Muñoz, quienes unieron sus voces para interpretar el tema Nostalgias en un despliegue puramente flamenco rebosante de fuerza y sentimiento.

La magnitud de la actuación dejó completamente descolocado al coach, quien reconoció abiertamente la extrema dificultad del momento al confesar un sincero “No sé qué hacer”. Al alabar las virtudes de ambos aspirantes, el asturiano destacó que los dos artistas cuentan con tablas sobradas y verdades escénicas muy distintas que cautivan por igual. Finalmente, tras un ejercicio de máxima tensión, Melendi se decantó por José Torres para que continúe su camino en el concurso, cerrando una de las batallas más recordadas y difíciles de la edición.