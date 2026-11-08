Karim y Marina arrancan las lágrimas de Pablo López con una inolvidable versión de 'Titanic'

El plató de La Voz volvió a convertirse en un hervidor de emociones durante una de las entregas más especiales de las Batallas. El equipo de Pablo López vivió su momento más mágico e íntimo de la mano de Karim y Marina, quienes unieron sus voces para interpretar el delicado tema Titanic (de Kany García) en un número que dejó sin palabras tanto al público como al propio artista malagueño.

La abrumadora capacidad interpretativa de los dos concursantes para transmitir cada nota caló hondo en el coach, que terminó completamente desbordado y al borde de las lágrimas tras escuchar la actuación. Visiblemente emocionado y orgulloso del trabajo constante de sus pupilos, Pablo López alabó el esfuerzo y la sensibilidad de ambos antes de decantarse finalmente por Karim para que continúe su aventura en el concurso, cerrando una de las noches más memorables del formato en Antena 3.