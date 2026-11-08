La desenfrenada celebración de Toni que obligó a intervenir a Jorge Fernández

La edición estelar de La Ruleta de la Suerte Noche ha vuelto a dejar momentos inolvidables gracias a la intensidad de sus concursantes. Durante una de las entregas más disputadas, el plató se contagió de la tremenda alegría de Toni, quien, llevado por una euforia absoluta tras embolsarse un jugoso premio, desató una celebración tan enérgica que sacudió literalmente su puesto en el concurso.

El ímpetu del participante no pasó desapercibido para Jorge Fernández, quien, entre risas y con la complicidad del público, tuvo que pararle los pies de inmediato con una divertida advertencia: “Si le das así al atril, te lo vas a cargar”. Un momento de distensión y pura emoción que refleja la tensión y el enorme ambiente festivo que se vive cada fin de semana en el formato nocturno de Antena 3.