Marina San José sorprende en La Pista con su imitación de José Mercé tras reconocer Mammy Blue

Un segundo fragmento ha sido suficiente para que Marina San José encontrara la respuesta en La Pista. Tras unos segundos de duda, la actriz ha identificado Mammy Blue, en la versión que José Mercé interpretó en 2006.

Con la victoria ya asegurada, Marina se ha animado a imitar al cantaor andaluz ante las risas de sus compañeros en Pasapalabra. Roberto Leal ha celebrado su interpretación asegurando que le había dado "todo el pellizco de José Mercé".