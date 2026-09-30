El surrealista lío musical de Moisés en La Pista: mezcla a Pablo Alborán con El Consorcio y termina ganando

Un inesperado cruce de canciones ha convertido a Moisés en protagonista de La Pista. Tras escuchar el primer fragmento, el riojano ha cantado Solamente tú siguiendo la melodía de El chacachá del tren, desatando las bromas de Roberto Leal.

Lejos de arreglarlo, su siguiente intento ha provocado aún más risas. Finalmente, un verso facilitado por el presentador le ha ayudado a recordar la canción y superar a David, consiguiendo cuatro segundos pese a su divertido caos musical en Pasapalabra.