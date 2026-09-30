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PASAPALABRA
David salva el empate ante Moisés en AlaZ con una palabra decisiva en el momento de máxima presión
El barcelonés ha respondido al último desafío de Moisés con un providencial "jaquimazo", un acierto que le ha permitido cerrar el duelo de Pasapalabra con empate a 22.
La igualdad ha marcado un AlaZ en el que ninguno conseguía despegarse. Con 21 aciertos para cada uno, Moisés ha decidido arriesgar y ha sumado una respuesta más, trasladando toda la presión al atril de David en Pasapalabra.
Obligado a acertar para evitar la derrota, el barcelonés ha encontrado "jaquimazo" en el momento clave. Su respuesta ha neutralizado la ventaja de Moisés y ha sellado definitivamente las tablas con 22 aciertos para cada concursante.