El inesperado fallo de Moisés cuando rozaba el pleno en ¿Dónde Están?: Haaland se cruza en su camino

Todo apuntaba a que Moisés iba a completar el ¿Dónde Están? tras encarrilar el panel en su segundo turno. Sin embargo, cuando Roberto Leal le ha preguntado por Alonso, el riojano ha respondido con el número correspondiente a Haaland.

Todavía había tiempo para remontar, pero Nancho Novo y Marina San José ya daban el desafío prácticamente por resuelto y no han conseguido reconstruir el recorrido de números. El error ha obligado al equipo naranja a empezar de nuevo y ha dejado escapar el pleno en Pasapalabra.