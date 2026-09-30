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PASAPALABRA
El inesperado fallo de Moisés cuando rozaba el pleno en ¿Dónde Están?: Haaland se cruza en su camino
El concursante de Pasapalabra parecía tener resuelto el panel de famosos nacidos en julio, pero una confusión en los últimos números ha frustrado el pleno del equipo naranja.
Todo apuntaba a que Moisés iba a completar el ¿Dónde Están? tras encarrilar el panel en su segundo turno. Sin embargo, cuando Roberto Leal le ha preguntado por Alonso, el riojano ha respondido con el número correspondiente a Haaland.
Todavía había tiempo para remontar, pero Nancho Novo y Marina San José ya daban el desafío prácticamente por resuelto y no han conseguido reconstruir el recorrido de números. El error ha obligado al equipo naranja a empezar de nuevo y ha dejado escapar el pleno en Pasapalabra.