Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
María sorprende a Luz con una inesperada confesión sobre su recuperación
La joven, aún conmocionada por el accidente de Andrés, decide sincerarse con Luz y confesarle algo que podría cambiarlo todo en su recuperación.
María se arma de valor y confiesa a Luz que ha comenzado a notar movimientos en sus piernas en Sueños de libertad. La doctora, incrédula al principio, escucha cómo la joven asegura haber sentido calambres desde el día de la explosión.
Ante la revelación, Luz propone que un médico la examine para confirmar si realmente ha recuperado movilidad. La tensión aumenta cuando surge la duda: ¿por qué ha decidido María hablar justo ahora? Su silencio previo podría esconder un motivo que nadie imagina.