Leiva emociona en El Hormiguero con una lección de vida tras perder un ojo a los 12 años

Leiva visitó El Hormiguero para hablar de su nueva película documental “Hasta que me quede sin voz”, una obra que muestra su lado más humano y artístico. Durante la charla con Pablo Motos, el músico recordó el accidente que sufrió a los 12 años, cuando perdió un ojo, y la profunda enseñanza que extrajo de aquel momento.

El artista relató que un celador le dijo que era la persona con más suerte que conocía, porque perder un ojo no cambia la vida. Aquel comentario, confesó Leiva, se convirtió en una de las mayores lecciones que ha recibido y marcó su manera de entender la existencia.