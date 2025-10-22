Bahar logra su sueño más difícil: se convierte en cirujana tras una jornada límite en el hospital

El día más decisivo para Bahar comenzó con una elección imposible: asistir a su examen final o salvar la vida de un paciente en urgencias. Fiel a su vocación, no dudó en anteponer la salud del enfermo a su propio futuro. Con el tiempo corriendo en su contra, llegó tarde al examen y creyó haberlo perdido todo.

Sin embargo, el esfuerzo y la dedicación tuvieron su recompensa. Pese a los contratiempos y a la tensión del momento, Bahar recibió la noticia más esperada: se ha convertido oficialmente en cirujana. Su sacrificio, finalmente, ha tenido sentido.