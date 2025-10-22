Antena 3 LogoAntena3
Arguiñano: paté de pimiento y berenjena, un aperitivo bajo en calorías y a tope de vitamina C

Karlos Arguiñano sorprende con un paté vegetal de pimiento y berenjena lleno de sabor y beneficios

El chef presenta un paté ligero, nutritivo y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción saludable sin renunciar al sabor ni a los ingredientes naturales.

Karlos Arguiñano ha elaborado un paté vegetal que combina pimiento y berenjena, dos hortalizas con gran aporte de fibra y vitamina C. Su receta es perfecta como aperitivo o para acompañar platos principales. Además, es económica, rápida y completamente vegetal, apta para veganos y vegetarianos.

Este paté destaca por su textura cremosa y su sabor intenso. Su bajo contenido calórico lo convierte en una opción ideal para cuidarse sin sacrificar el gusto, consolidándose como una de las propuestas más versátiles del chef.

