Karlos Arguiñano sorprende con un paté vegetal de pimiento y berenjena lleno de sabor y beneficios

Karlos Arguiñano ha elaborado un paté vegetal que combina pimiento y berenjena, dos hortalizas con gran aporte de fibra y vitamina C. Su receta es perfecta como aperitivo o para acompañar platos principales. Además, es económica, rápida y completamente vegetal, apta para veganos y vegetarianos.

Este paté destaca por su textura cremosa y su sabor intenso. Su bajo contenido calórico lo convierte en una opción ideal para cuidarse sin sacrificar el gusto, consolidándose como una de las propuestas más versátiles del chef.