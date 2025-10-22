Publicidad
Y ahora Sonsoles
Concha, traicionada a los 75 años: “Mi marido me dejó por otra y aún me da ansiedad al verle con ella”
Después de más de medio siglo de matrimonio, Concha sufrió una inesperada traición. Su marido la abandonó por una mujer más joven y, años después, aún no logra superar aquel dolor.
A los 75 años, Concha vio cómo su mundo se derrumbaba cuando su marido le confesó que estaba enamorado de otra mujer de 60. Tras una vida juntos, la sorpresa fue devastadora. “Siempre he sido muy confiada”, recuerda. Creía que sus largas horas de trabajo eran por responsabilidad, pero escondían una infidelidad.
Desde entonces, asegura que cada vez que los ve pasar juntos en coche siente ansiedad. El recuerdo de aquella traición le sigue pesando, aunque intenta rehacer su vida poco a poco y mirar al futuro con serenidad.