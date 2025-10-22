Evren y Bahar ponen fin a su historia tras una intensa confesión: “Ya no puedo ser tu escudo”

En Renacer, La azotea ha sido el escenario del encuentro más sincero entre Evren y Bahar. Entre lágrimas y reproches, ambos han liberado años de dolor, enfrentando las heridas del pasado y las decisiones que los alejaron. Cuando Evren le ha confesado que ya no puede protegerla más, Bahar ha entendido que el amor no basta.

Con el alma rota, ella ha aceptado que ha llegado el final. No ha habido más súplicas ni esperanza. Lo que comenzó como un amor inquebrantable se ha desvanecido entre palabras que, aunque sinceras, confirman que ya no hay vuelta atrás.