El accidente de César y Amanda destapa las sospechas sobre Octavio Oramas

El romántico encuentro entre Amanda y César terminó en pesadilla cuando los frenos del coche fallaron y ambos acabaron estrellados. Al recuperar la conciencia, César señaló sin dudar a Octavio Oramas como responsable del sabotaje.

Aunque Amanda se resistía a creerlo, una llamada a su padre la hizo dudar. Octavio reaccionó con violencia, ordenándole que se bajara del coche. La joven empieza a sospechar que su padre oculta mucho más de lo que imaginaba. Ha ocurrido en La Encrucijada.