“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

LA ENCRUCIJADA

El accidente de César y Amanda destapa las sospechas sobre Octavio Oramas

Tras una romántica cita, un accidente de coche pone en duda la inocencia de Octavio Oramas. Amanda comienza a creer que su padre podría estar detrás de la tragedia.

El romántico encuentro entre Amanda y César terminó en pesadilla cuando los frenos del coche fallaron y ambos acabaron estrellados. Al recuperar la conciencia, César señaló sin dudar a Octavio Oramas como responsable del sabotaje.

Aunque Amanda se resistía a creerlo, una llamada a su padre la hizo dudar. Octavio reaccionó con violencia, ordenándole que se bajara del coche. La joven empieza a sospechar que su padre oculta mucho más de lo que imaginaba. Ha ocurrido en La Encrucijada.

