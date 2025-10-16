Julián Contreras responde a Lourdes Montes y Fran Rivera

Julián Contreras ha respondido tras las declaraciones de Lourdes Montes en Y ahora Sonsoles, quien lo acusó de actuar por interés y de haberse distanciado de Fran Rivera por dinero. En una entrevista, Contreras calificó a la esposa del torero como “cruel y vengativa” y aseguró que ninguno de los dos se preocupó por él en sus momentos más difíciles.

El hermano de Fran Rivera, en conversación con Y ahora Sonsoles, se ha mostrado sereno y ha querido aclarar que no busca polémica. “Yo no he iniciado nada, solo estoy respondiendo a lo que se ha dicho sobre mí”, afirmó tajante.