Aitor se enfrenta a una difícil pregunta literaria en la ronda final de Juego de Pelotas

El equipo vasco Txapeldunak volvió a brillar en Juego de Pelotas tras imponerse a los matemáticos en un programa lleno de emoción y compañerismo. Su meta era clara: conseguir los 100.000 euros del gran premio.

Para la ronda final, confiaron en Aitor, quien tuvo que responder una complicada pregunta literaria. Aunque no lo tenía del todo claro, decidió fiarse de su intuición. La tensión creció mientras el grupo soñaba con celebrar la victoria por todo lo alto en una casa rural.