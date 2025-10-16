Publicidad
Juego de pelotas
Aitor se enfrenta a una difícil pregunta literaria en la ronda final de Juego de Pelotas
Los Txapeldunak apuestan por Aitor para disputar la última ronda del concurso, con el sueño de ganar los 100.000 euros y organizar una escapada rural inolvidable.
El equipo vasco Txapeldunak volvió a brillar en Juego de Pelotas tras imponerse a los matemáticos en un programa lleno de emoción y compañerismo. Su meta era clara: conseguir los 100.000 euros del gran premio.
Para la ronda final, confiaron en Aitor, quien tuvo que responder una complicada pregunta literaria. Aunque no lo tenía del todo claro, decidió fiarse de su intuición. La tensión creció mientras el grupo soñaba con celebrar la victoria por todo lo alto en una casa rural.