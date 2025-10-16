Publicidad
Pasapalabra
Rosa arriesga por el bote en El Rosco y termina con dudas: “¡La he liado!”
La concursante ha intentado superar a Manu en el último momento, pero un error y la incertidumbre sobre su marcador han marcado el final del duelo.
Manu se ha plantado con 21 aciertos y sin fallos en El Rosco de Pasapalabra. Rosa, que iba por detrás, ha acelerado en su turno final y ha llegado a los 21 antes de arriesgar por la victoria.
El fallo ha generado confusión. Rosa ha dudado si había alcanzado los 22 aciertos antes de errar. “¡La he liado!”, ha dicho. Roberto Leal ha resuelto la incógnita.