Rosa arriesga por el bote en El Rosco y termina con dudas: “¡La he liado!”

Manu se ha plantado con 21 aciertos y sin fallos en El Rosco de Pasapalabra. Rosa, que iba por detrás, ha acelerado en su turno final y ha llegado a los 21 antes de arriesgar por la victoria.

El fallo ha generado confusión. Rosa ha dudado si había alcanzado los 22 aciertos antes de errar. “¡La he liado!”, ha dicho. Roberto Leal ha resuelto la incógnita.