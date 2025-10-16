Begoña y Gabriel se comprometen el mismo día que Pelayo celebra su ascenso a gobernador

La felicidad se desbordó en casa de Los de la Reina. Mientras todos brindaban por el nombramiento de Pelayo como gobernador civil, Begoña y Gabriel irrumpieron con una noticia que nadie esperaba: se casan. La enfermera mostró emocionada su anillo de compromiso, provocando reacciones encontradas.

Damián y Marta celebraron la doble alegría familiar, pero Andrés no pudo ocultar su sorpresa ni su disgusto en Sueños de libertad. Aun así, felicitó al recién comprometido con visible tensión. El ambiente pasó del brindis a la conmoción en cuestión de segundos.