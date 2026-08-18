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Pasapalabra
La Mari de Chambao identifica 'Madre tierra' de Chayanne en segundos y remata su exhibición en La Pista
La artista cierra su paso por Pasapalabra con una actuación brillante en la prueba musical, donde sumó su tercera victoria consecutiva y volvió a acertar la canción al primer intento.
La Mari de Chambao ha sido imbatible en esta visita a Pasapalabra. La artista se impuso de nuevo a Óscar Martínez y completó una racha perfecta tras reconocer rápidamente 'Madre tierra', de Chayanne.Después de encadenar aciertos con temas de Camilo y Rosalía, la invitada puso el broche a su exhibición musical. Una pista clave bastó para que encontrara la respuesta y cerrara una participación para el recuerdo.
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