Publicidad
Pasapalabra
Confunde Madrid con Málaga: el estrepitoso lapsus de Óscar Martínez en Pasapalabra
La prueba de Palabras Cruzadas dejó uno de los momentos más llamativos del programa después de que Óscar Martínez fallara una asociación aparentemente sencilla y protagonizara otra curiosa anécdota con Valeria Vegas.
El equipo azul se enfrentó a un panel de monumentos y provincias españolas que comenzó con la Catedral de la Almudena y la Puerta de Alcalá. Contra todo pronóstico, Óscar Martínez relacionó ambos lugares con Málaga en lugar de Madrid, provocando la sorpresa de los presentes.La ronda dejó más errores llamativos y también un momento de humor cuando el comunicador respondió antes que Valeria Vegas y le arrebató el turno. A pesar de los despistes, el equipo resolvió casi todo el panel y únicamente se dejó una provincia sin acertar.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas