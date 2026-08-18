Confunde Madrid con Málaga: el estrepitoso lapsus de Óscar Martínez en Pasapalabra

El equipo azul se enfrentó a un panel de monumentos y provincias españolas que comenzó con la Catedral de la Almudena y la Puerta de Alcalá. Contra todo pronóstico, Óscar Martínez relacionó ambos lugares con Málaga en lugar de Madrid, provocando la sorpresa de los presentes.

La ronda dejó más errores llamativos y también un momento de humor cuando el comunicador respondió antes que Valeria Vegas y le arrebató el turno. A pesar de los despistes, el equipo resolvió casi todo el panel y únicamente se dejó una provincia sin acertar.

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