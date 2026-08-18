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Pasapalabra
Un aspirante de Ceuta pone a prueba la continuidad de Javier en la Silla Azul de Pasapalabra
La emoción de participar y la presión del duelo marcaron la llegada de Javi al concurso, donde se enfrentó a Javier en una rápida batalla por mantenerse en Pasapalabra.
Militar de profesión y natural de Ceuta, Javi contó que es un gran aficionado al deporte y a la escritura. Durante su presentación, confesó sentirse afortunado por formar parte del programa y calificó la experiencia como un privilegio.
El duelo de la Silla Azul frente a Javier estuvo condicionado por los nervios. Dos errores del aspirante aceleraron el desenlace de una prueba en la que, pese a la derrota, se marchó con el reconocimiento y el aplauso del público.
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