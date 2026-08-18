Un aspirante de Ceuta pone a prueba la continuidad de Javier en la Silla Azul de Pasapalabra

Militar de profesión y natural de Ceuta, Javi contó que es un gran aficionado al deporte y a la escritura. Durante su presentación, confesó sentirse afortunado por formar parte del programa y calificó la experiencia como un privilegio.

El duelo de la Silla Azul frente a Javier estuvo condicionado por los nervios. Dos errores del aspirante aceleraron el desenlace de una prueba en la que, pese a la derrota, se marchó con el reconocimiento y el aplauso del público.

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