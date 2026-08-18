Javier se queda a dos letras del bote y obliga a David a jugarse el todo por el todo en AlaZ

Tras una primera vuelta muy igualada, Javier tomó ventaja y cerró su participación con 23 respuestas correctas. El madrileño volvió a mostrar su mejor nivel en una tarde en la que rozó el premio por apenas dos letras.

Con ese resultado, David quedó obligado a asumir todos los riesgos en su último turno. Necesitaba una reacción perfecta para evitar la derrota en un final cargado de tensión que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.

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