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Pasapalabra
Javier se queda a dos letras del bote y obliga a David a jugarse el todo por el todo en AlaZ
El concursante madrileño firmó una de sus actuaciones más sólidas en la prueba, alcanzando 23 aciertos y dejando a David ante un desenlace decisivo con 904.000 euros en juego.
Tras una primera vuelta muy igualada, Javier tomó ventaja y cerró su participación con 23 respuestas correctas. El madrileño volvió a mostrar su mejor nivel en una tarde en la que rozó el premio por apenas dos letras.Con ese resultado, David quedó obligado a asumir todos los riesgos en su último turno. Necesitaba una reacción perfecta para evitar la derrota en un final cargado de tensión que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.
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