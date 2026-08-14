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PASAPALABRA
La Mari de Chambao arrasa en La Pista con una única pista de Vida de rico de Camilo
La cantante se ha impuesto a Óscar Martínez en Pasapalabra tras reconocer el tema de Camilo de 2020 pese a recordar únicamente una pequeña parte de su letra.
La Mari de Chambao ha sido la más rápida con el pulsador al enfrentarse a Óscar Martínez en La Pista de Pasapalabra. Aunque sabía quién cantaba la canción, no conseguía recordar su título ni más letra que la referencia a una cervecita en la playa.
Esa pista ha sido suficiente para identificar Vida de rico, de Camilo, y llevarse el pleno. La ocurrencia ha provocado las bromas de Roberto Leal y Valeria Vegas, mientras la propia cantante reconocía lo socorrida que resulta esa frase.
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