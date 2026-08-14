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PASAPALABRA
Óscar Martínez sorprende en Pasapalabra al revelar el curioso pasado que comparte con Javier
El invitado ha desvelado nada más llegar al programa que conocía al concursante desde hace años, cuando ambos coincidían en un gimnasio y protagonizaron una conversación muy peculiar.
Roberto Leal se ha quedado sorprendido al descubrir una nueva conexión de Javier con uno de los invitados. Óscar Martínez ha contado que ambos se conocían antes de Pasapalabra y ha despertado aún más curiosidad al asegurar que llegaron a verse en paños menores.
El concursante ha explicado que coincidían en un gimnasio, mientras Óscar ha recordado una conversación que mantuvieron entonces y que, con el paso del tiempo, ha resultado especialmente llamativa por su carácter premonitorio.
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