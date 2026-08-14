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PASAPALABRA
David sale del bloqueo con un clásico de Bonnie Tyler en el homenaje de Pasapalabra
La melodía le resultaba familiar desde el primer momento, pero una frase instalada en su cabeza ha impedido al concursante identificar It’s a Heartache hasta recibir una ayuda definitiva.
Pasapalabra ha recordado a Bonnie Tyler recuperando uno de los grandes clásicos de su carrera. David ha estado cerca de reconocer la canción desde el primer fragmento, aunque la letra se le resistía y le hacía entrar en un bucle.
Javier ha conseguido identificar a la artista y Roberto Leal ha confirmado el homenaje. Después, el presentador ha dado el título de forma desordenada y esa pista ha permitido a David encontrar por fin la respuesta que llevaba buscando durante toda la prueba.
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