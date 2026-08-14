David sale del bloqueo con un clásico de Bonnie Tyler en el homenaje de Pasapalabra

Pasapalabra ha recordado a Bonnie Tyler recuperando uno de los grandes clásicos de su carrera. David ha estado cerca de reconocer la canción desde el primer fragmento, aunque la letra se le resistía y le hacía entrar en un bucle.

Javier ha conseguido identificar a la artista y Roberto Leal ha confirmado el homenaje. Después, el presentador ha dado el título de forma desordenada y esa pista ha permitido a David encontrar por fin la respuesta que llevaba buscando durante toda la prueba.

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