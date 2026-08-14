Javier roza los 892.000 euros y pone contra las cuerdas a David en AlaZ

AlaZ ha comenzado muy igualado, con un primer turno discreto y una posterior racha de once aciertos para cada concursante. Javier ha tomado ventaja al cerrar su primera vuelta con 22 letras verdes, mientras David alcanzaba las 20.

Un último acierto ha situado al madrileño a solo dos respuestas de los 892.000 euros. Javier ha decidido plantarse con 23, dejando toda la presión sobre David, obligado a remontar en su turno definitivo para intentar salvarse en Pasapalabra.

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