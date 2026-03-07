Marc Giró destapa su “trauma” infantil en una divertida confesión televisiva junto a Trancas y Barrancas

Durante su visita al espacio de entretenimiento El Hormiguero, Marc Giró compartió anécdotas personales en un tono cercano e irónico. Entre ellas, confesó que nunca tuvo la muñeca que más deseaba porque “sus padres nunca le regalaron una Barbie”, algo que definió como “un trauma terrible”.

El comunicador también habló de su fichaje por Atresmedia, de su estilo personal y de algunas manías previas a salir a escena, en una conversación en la que Trancas y Barrancas lograron sacar su lado más espontáneo y divertido, consolidando un episodio lleno de complicidad.