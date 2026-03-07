Marc Giró desata humor y confesiones en una noche televisiva marcada por su salto a Atresmedia

Durante su entrevista, Marc Giró conversó con Pablo Motos sobre su fichaje y su próximo proyecto en laSexta, dejando muestras de su estilo irónico. También explicó por qué ahora viste siempre con traje, afirmando: “Tengo la preocupación de morirme en cualquier momento”. La intervención permitió ver un lado más personal del presentador dentro de El Hormiguero.

El invitado no dejó pasar la ocasión para compartir otras reflexiones sobre su carrera y su sentido del humor, consolidándose como una de las voces más singulares de la televisión actual. Su debut en el programa refuerza el interés generado por su nueva etapa en Atresmedia.