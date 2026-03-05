Publicidad
PASAPALABRA
Alejandro emociona en Pasapalabra con un mensaje a sus hermanos y revela quién le entrena para El Rosco
El concursante dedica su Rosco a sus hermanos y destaca el papel de Rodrigo como creador de más de 150 pruebas personalizadas para prepararle en Pasapalabra.
A pesar de la tensión previa a El Rosco, Alejandro volvió a convertir el momento en una declaración de afecto. Tras recordar en anteriores programas a sus padres y a su tía abuela de 94 años, el concursante saludó a sus dos hermanos mayores, a quienes agradeció que le hayan cuidado desde pequeño.
Hizo una mención especial a Rodrigo, al que definió como su entrenador personal de Roscos. Según explicó, le ha preparado más de 150 pruebas, incluso tematizadas, un trabajo que sorprendió a Roberto Leal, que lo señaló como candidato perfecto para la redacción del concurso.