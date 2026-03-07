Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta gourmet de Joseba Arguiñano que conquista por sus chipirones crujientes y su sorprendente huevo poché
Joseba Arguiñano presenta una elaboración de pescado con toques creativos y una combinación de sabores que eleva un plato sencillo a una propuesta ideal para cualquier ocasión.
La preparación detallada aparece en una nueva entrega de Cocina Abierta de Karlos Arguiñano, donde Joseba Arguiñano explica cómo conseguir una fritura perfecta y una salsa de piquillos ligada con harina de maíz. El cocinero destaca la importancia de dorar bien los ajos y cocinar los pimientos durante 30 minutos para concentrar el sabor.
Los chipirones se fríen tras pasarlos por harina de arroz y se acompañan con un huevo poché aromatizado con mostaza Dijon. “Cúbrelo con film, casca un huevo dentro y sazona”, indica el paso a paso, que culmina con una cocción de cinco minutos para lograr un interior líquido.