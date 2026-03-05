Humor y caos en El Hormiguero con Los Morancos: la anécdota surrealista del aeropuerto

Los Morancos desgranaron en El Hormiguero momentos hilarantes de su vida familiar, entre ellos el de su padre, que al quedarse sin llaves recurrió a sus “contactos” para acceder al aeropuerto y pedir que se tirasen desde un avión.

La complicidad con Pablo Motos y las historias cómicas continuaron, revelando desde compras de coches sin asientos hasta situaciones que rozan lo absurdo, reflejo del humor que caracteriza al dúo andaluz.